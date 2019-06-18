Son Dakika Haberleri: Throwback: Emerson Sheik Stuns Santos FC In The Copa Libertadores
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Throwback: Emerson Sheik Stuns Santos FC In The Copa Libertadores

1 saat önce

Take a look back to 2012 when Emerson Sheik struck home against Santos, as Corinthians went on to win 1-0 in the first leg of the semi-final.

Take a look back to 2012 when Emerson Sheik struck home against Santos, as Corinthians went on to win 1-0 in the first leg of the semi-final.
Throwback: Emerson Sheik Stuns Santos FC In The Copa Libertadores
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06 
Spor
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