Throwback: Emerson Sheik Stuns Santos FC In The Copa Libertadores
1 saat önce
Take a look back to 2012 when Emerson Sheik struck home against Santos, as Corinthians went on to win 1-0 in the first leg of the semi-final.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06
Take a look back to 2012 when Emerson Sheik struck home against Santos, as Corinthians went on to win 1-0 in the first leg of the semi-final.
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