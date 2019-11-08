THU gönüllüleri kardeşlerini geleceğe hazırlıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde yürütülen Topluma Hizmet Uygulamalarına (THU) katılan gönüllüler, verdikleri destek eğitimleriyle ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimine yardımcı oluyor.



Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2012 yılından beri gönüllülerin ve üniversitelerin desteği ile yürüttüğü sosyal sorumluluk programları ile gençlerin aktif gönüllü olarak sosyal hayata katılımını desteklerken, toplumun dezavantajlı kesimlerinde yaşanan sorunlara çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye de devam ediyor. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden öğrencilerin katılımı ile her yıl bahar ve güz dönemlerinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2012 yılından beri koordine edilen bir toplumsal gönüllülük programı olarak sürüyor. Gençlik Merkezlerine, THU dersi kapsamında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2019 güz döneminde 100'e ulaşırken, 2012 yılından beri katılan toplam öğrenci sayısı ise bin 800 oldu.



Bu yıl ilk defa ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 destek eğitim programı ise, THU dersi öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Gönüllü öğrenciler, destek programları kapsamında İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan çocuklara eğitim veriyor. Hafta içi 18: 00-20: 00 ve hafta sonu 14: 00-17: 00 saatleri arasında devam eden okula destek programlarının 2019 güz dönemine toplamda 75 ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor.



Uygulamadan duydukları memnuniyetini dile getiren öğrenci velilileri, en önemli derslerde eğitim verildiğine ve eğitimlerin çocukları için çok faydalı olduğuna dikkat çekerek, böyle bir imkanın sağlanmasından ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne ve gönüllülere teşekkür etti.



Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, Gençlik Merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili güncel ve detaylı bilgi almak isteyenlerin, merkezin facebook, twitter ve instagram platformları üzerinden "esktgm" hesaplarını takip edebileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR