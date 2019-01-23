Son Dakika Haberleri: Thunder'ı George ve Westbrook Taşıdı

Thunder'ı George ve Westbrook Taşıdı

15 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 123-114 mağlup etti.

Thunder'ı George ve Westbrook Taşıdı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 123-114 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı all-star oyuncuları Paul George ve Russell Westbrook'un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder'da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Toronto Raptors- Sacramento Kings: 120-105

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114

Dallas Mavericks- Los Angeles Clippers: 106-98

Phoenix Suns- Minnesota Timberwolves: 91-118

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor'un Yeni Transferi Saivet, Hayal Kırıklığı Yarattı 2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı

Kaybolan Futbolcu Sala'nın Son Mesajı: Uçak Her An Dağılacak Gibi Duruyor Avustralya Açık'ta Serena Williams Elendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:09:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thunder'ı George ve Westbrook Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]