Thunder'ı George ve Westbrook Taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder
, Portland Trail Blazers
'ı 123-114 mağlup etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı all-star oyuncuları Paul George ve Russell Westbrook
'un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder'da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar Toronto
Raptors- Sacramento Kings
: 120-105
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114 Dallas
Mavericks- Los Angeles Clippers
: 106-98 Phoenix
Suns- Minnesota Timberwolves
: 91-118