Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!

Takım geçtiğimiz günlerde NO RESPECT ekibi ile anlaşıp CS: GO takımını duyurmuştu. Organizasyon, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni katılan @burakyolcs'ye hoş geldin diyoruz! CS: GO takımımızın gücüne güç katacak bu transferi duyurmaktan çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Burak Akyol'un, organizasyon bünyesine katılmasıyla birlikte, güncel olarak oluşan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu şu şekilde oldu;

Efe Ekrem "ekg$" Gençdiş

Can "cizzx" Pars

Uğur "ESQUEZ" İçme

Ahmet "cyber" Akpınar

Burak "Burakyol" Akyol

Playerbros ekibi olarak, Burak Akyol'a yeni takımıyla kariyerinde başarılar diliyoruz!