Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı! - Son Dakika
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Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!

Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!

23.08.2021 02:00

Ülkemiz organizasyonlarından Thunderbolts Gaming, CS: GO ekibini güçlendirmeye devam ediyor! Organizasyon, Burak "Burakyol" Akyol'u bünyesine kattı.

Takım geçtiğimiz günlerde NO RESPECT ekibi ile anlaşıp CS: GO takımını duyurmuştu. Organizasyon, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni katılan @burakyolcs'ye hoş geldin diyoruz! CS: GO takımımızın gücüne güç katacak bu transferi duyurmaktan çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Burak Akyol'un, organizasyon bünyesine katılmasıyla birlikte, güncel olarak oluşan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu şu şekilde oldu;

  • Efe Ekrem "ekg$" Gençdiş
  • Can "cizzx" Pars
  • Uğur "ESQUEZ" İçme
  • Ahmet "cyber" Akpınar
  • Burak "Burakyol" Akyol

Playerbros ekibi olarak, Burak Akyol'a yeni takımıyla kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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CS: GO, CS:GO, Gamegar, Son Dakika

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