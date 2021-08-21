Takım geçtiğimiz günlerde NO RESPECT ekibi ile anlaşıp CS: GO takımını duyurmuştu. Organizasyon, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni katılan @burakyolcs'ye hoş geldin diyoruz! CS: GO takımımızın gücüne güç katacak bu transferi duyurmaktan çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.
Burak Akyol'un, organizasyon bünyesine katılmasıyla birlikte, güncel olarak oluşan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu şu şekilde oldu;
Playerbros ekibi olarak, Burak Akyol'a yeni takımıyla kariyerinde başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı! - Son Dakika