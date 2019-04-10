Son Dakika Haberleri: Thy, 12 Nisan'da Tam Kapasiteyle Hizmet Verecek

Thy, 12 Nisan'da Tam Kapasiteyle Hizmet Verecek

46 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, 12 Nisan'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

Thy, 12 Nisan'da Tam Kapasiteyle Hizmet Verecek, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, 12 Nisan'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini kademeli olarak artırıyor. Şirket, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından 12 Nisan'da tam kapasiteye geçerek, 895 sefer gerçekleştirecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin, İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkış ve varış olmak üzere 712, yarın ise 849 sefer yapacaklarını belirterek, "Cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 Kaynak: AA
İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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