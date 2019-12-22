THY, 1200 kişiyi uçuş fobisinden kurtararak uçaklarla buluşturdu - Son Dakika

da katıldığı kabin simülatöründeki sanal uçuşta, korkusunu yenen ve Ankara 'ya uçuş da yapan 68 yaşındaki emlakçı Sabahattin Fırat , "Uçuş korkusunu program sayesinde yendim. Düzeyli bir personel sayesinde bilgi sahibi oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İsmini vermek istemeyen 25 yaşındaki bir kadın katılımcı ise, "Hiç uçağa binmedim. Beni yanlış algı korkutuyordu. Aslında izlediğimiz, gördüğümüz yanlış haberler, yanlış bilgiler açıkçası korkutuyordu. Şu an o kadar rahatım ki gelmeden önce simülatöre bile binemeyeceğimi düşündüm açıkçası ama bindiğim andan itibaren çok rahat oldum. Eşimle Moskova 'ya uçmayı istiyorum.Eşim sürekli uçtuğu için ona artık eşlik etmek adına bu eğitimi alma kararı aldık." diye konuştu.

"EN ÇOK TÜRBÜLANSI SORUYORLAR"

Katılımcılara sanal uçuşta bilgiler veren teknik eğitmen Deniz Turan ise şunları söyledi: "Buradaki amacımız uçağın teknik açıdan güvenilir olduğunu somut bilgilerle programa katılanlara vermeye çalışıyoruz. Program 13 yıldır devam ediyor. THY olarak burada büyük başarı sağlamış durumdayız. Yüzde 95 oranında başarımız var. 1200 katılımcı bu programdan başarılı bir şekilde geçerek uçuşlarına şu an devam ediyorlar.Katılımcıların en çok sorduğu ise türbülans konusunda oluyor. Türbülans uçağı düşürür mü? Türbülans kesinlikle uçağı düşürmez. Çok net ben de kaptanımız da aynı şekilde söylüyoruz.Yalnızca konforumuzu bozuyor. Kalkış ve iniş anındaki durumlardan katılımcılar endişe ettiklerini belirtiyorlar. Biz de teknik açıdan bilgilendirmeler sağlıyoruz. Biz yaşananların çok hayati boyutta tehlikeli olmadığını katılımcılara anlatmaya çalışıyoruz"

"GERÇEK BİR UÇUŞ DA YAPIYORUZ"

Katılımcılara psikolojik destek sağlayan klinik psikolog Şeyma Çetin, "Program içeriğinde de insanların genel olarak psikolojik olarak yaşadığı zorluklara değiniyoruz. Gerekirse bu konularda da bire bir müdahalelerde bulunuyoruz. Kimi zaman insanlarda panik atak süreçleri gibi durumlar yaşanabiliyor. Genelde böyle durumlarda kişilerle belirli egzersizler veya bunlar üzerine düşünsel veya davranışsal boyutta da değişimler için maruz bırakmalar üzerinde çalışıyoruz. Simülasyonda da aynı şekilde maruz bırakmanın başlangıcını burada yapıyoruz. Daha sonra da gerçek bir uçuşla tamamlıyoruz." diye konuştu.

EN ÇOK KİMLER KORKUYOR

Oto kontrol seviyesi çok yüksek olan insanların özellikle çok fazla korku yaşadığına dikkat çeken Çetin, "Çünkü uçakta hiçbir şeyi kontrol edemiyorlar. Bu yüzden kendilerini daha çaresiz hissedebiliyorlar. Bundan dolayı da kontrolü kaybetme endişesi çok yoğun olabiliyor. Tek başlarına yolculuk yaptıkları zaman sevdikleri insanları arkalarında bırakmanın endişesini yaşıyorlar. Bir şey olursa arkamda çocuklarım, ailem kalacak diye çok kaygılanıyorlar. Panik atak süreci yaşayan kişiler de her hangi bir durumda uçakta fenalaşır mıyım, paniklesem nasıl olacak, süreç nasıl işler, bu kadar uzun süre içeride kalabilir miyim endişeleri oluyor. Genelde bu tarz konularla ilgili bize geri dönüşler geliyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul