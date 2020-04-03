THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu - Son Dakika

THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
6 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:39 Kaynak: DHA
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