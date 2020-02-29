THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenlemeler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenlemeler yaptı - Son Dakika

THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenlemeler yaptı

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye 2-31 Mart arasında planladığı seferlerde bazı değişiklikler yapıldığını bildirdi.

THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenlemeler yaptı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye 2-31 Mart arasında planladığı seferlerde bazı değişiklikler yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yolcuların seyahat güvenliğinin daima ön planda tutulduğu aktarılarak, sürecin tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içerisinde takip edildiği ve önlem alınmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, İtalya'ya 2-31 Mart arasında yapılması planlanırken iptal edilen veya frekans düşürülen seferler şöyle sıralandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen - Milano Malpensa - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen - Roma Fiumicino - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı - Roma Fiumicino - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Milano Malpensa - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Napoli - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Venedik - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Katanya - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Bologna - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Bari - İstanbul Havalimanı uçuşları, haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür."

Yolcuların uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden ulaşabileceği bildirilen açıklamada, çağrı merkezlerinden ve yetkili satış ofislerinden de bilgi alınabileceği kaydedildi.

Türk Hava Yolları, İstanbul, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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