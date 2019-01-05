Son Dakika Haberleri: THY 2018'i İki Ödülle Kapattı

THY 2018'i İki Ödülle Kapattı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Moskova Satış Müdürü Turan Yardımcı, THY'ye layık görülen "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ve "En İyi Kurumsal Sadakat Programı" ödülünü Rusya'da düzenlenen törende aldı.

THY 2018'i İki Ödülle Kapattı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Moskova Satış Müdürü Turan Yardımcı, THY'ye layık görülen " Avrupa'nın En İyi Havayolu" ve "En İyi Kurumsal Sadakat Programı" ödülünü Rusya'da düzenlenen törende aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı THY Satış Müdürü olarak görev yaptıktan sonra THY Moskova Satış Müdürü olarak atanan Turan Yardımcı, Rusya'da Moskova hükümetinin desteğiyle düzenlenen törene katılarak Türk Hava Yollarına verilen 2 muhteşem ödülü aldı.

Business Traveller Russia and CIS Awards ödül töreninde, Türk Hava Yolları "Best European Airline-Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçildi.

Business Traveller Russia and CIS Awards her sene iş turizmi alanındaki başarılar ve inovasyonlara veriliyor ve kazananları dergi okuyucuları ve iş amacıyla seyahat edenler seçiyor. 2016'da verilmeye başlanan ödül, 39 çeşitli kategoride iş turizmi alanında liderleri belirliyor.

THY aynı zamanda Rusya'da düzenlenen Buying Business Travel Awards Russia & CIS Awards kapsamında "Best Corporate Loyalty Program-En İyi Kurumsal Sadakat Programı" Ödülü'ne de layık görülerek 2018 yılını iki muhteşem ödülle kapatmış oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Avrupa, Moskova, Rusya Federasyonu, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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