THY, 2020 de en çok uçan Avrupalı ikinci havayolu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL), Korona virüs etkisi altında geçen 2020'nin havacılık sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Pandemi nedeniyle bir önceki yıla oranla 6,1 milyon uçuş kaybının yaşandığı Avrupa genelinde 56,2 milyar Euroluk zarar gerçekleşti. Rapora göre Türk Hava Yolları(THY) ise günlük ortalama 626 uçuşla Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL), 2020'nin havacılık sektörüne ilişkin verileri içeren raporu açıkladı. Bu kapsamda, Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları, 56,2 milyar Euro zarar etti. Yine aynı dönemde yolcu kaybı ise 1.7 milyar seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında 11.1 milyon uçuşun gerçekleştiği Avrupa Kıtası'nda bir önceki yıla nazaran 2020'de 6.1 milyon uçuş kaybı yaşanarak 5 milyon uçuş gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde sadece Avrupa'da açıklanmış 191 bin iş kaybı yaşandı.

TÜRK HAVA YOLLARI, AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

EUROCONTROL verilerinde Avrupalı havayolu şirketlerine ilişkin uçuş rakamlarına da yer verildi. Salgın öncesi 2019 yılında günlük ortalama bin 331 uçuşla Avrupa'da 4'üncü sırada yer alan Türk Hava Yolları(THY), küresel havacılık sektörünü büyük oranda etkileyen pandemi nedeniyle büyük düşüş yaşanmasına rağmen 2020'de günlük ortalama 626 uçuşla İrlanda merkezli Ryanair'in ardından en fazla uçan ikinci havayolu şirketi oldu. Yine Pegasus Havayolları da ortalama 261 uçula listeye 10'uncu sıradan girdi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA İLK 5'TE

Raporda Avrupa havalimanlarına da yer verildi. 2019 yılında tam kapasiteyle hizmete girmesiyle dünyanın en önemli havacılık aktarma merkezleri arasına giren İstanbul Havalimanı, 2020 yılında günlük 504 uçuş ortalamasıyla Avrupa'daki ilk 5 havalimanı arasında yer alma başarısı gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı da, günlük ortalama 339 uçuşla Avrupa'nın günlük sefer ortalaması açısından sekizinci en yoğun havalimanı oldu.

(İHA)