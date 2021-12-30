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THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı - Son Dakika

THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı

30.12.2021 11:40
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı

Türk Hava Yolları (THY) 2021 yılında 40,5 milyon yolcuya hizmet verirken, uçak filosunu 373'e çıkardığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) 2021 yılında 40,5 milyon yolcuya hizmet verirken, uçak filosunu 373'e çıkardığını açıkladı. Havayolu şirketi 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaparak dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanını koruduğunu duyurdu.

2020 yılı başlarında başlayan ve havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tüm uçuşlarını askıya almak zorunda kalan THY, 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve uçuşlarla büyüme ivmesini yakaladı. Söz konusu yılda Avrupa'da uçuş sayısını arttıran ilk sıraya yükselen havayolu şirketi kargo taşımacılığında da adından söz ettirdi. Turkish Cargo pandemi döneminde yaptığı operasyonlar ile pazar payını yüzde 5 üzerine taşıyarak dünyanın en iyi 5 hava kargo taşıyıcısı arasında yer aldı.

YOLCU UÇAKLARIYLA KARGO TAŞINDI

Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgın döneminde uçakları park pozisyonuna çekmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın aldığı kararla bu dönemde kargo talebini karşılamak için yolcu uçaklarıyla kargo taşıyarak şirket gelirleri içindeki hava kargo payını arttırdı ve olumsuz dönemde şirketin ekonomi gücünü korumuş oldu. Tüm dünyanın eve kapandığı salgın döneminde Turkish Cargo da önemli bir sorumluluk üstlendi. Şirket bu dönemde uluslararası gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığını sağlamak için önemli bir adım attı. Başarılı hava kargo şirketi, koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanına aşı taşıyarak küresel iyileşmeye katkı sağladı

2021 YILINDA 40,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Açıklanan verilere göre, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı, 7 yıllık görev süresi boyunca 2014 yılından bu zamana kadar hem uçak filosunu hem de yolcu sayısını arttırdı.  Havayolu şirketi, 2014 yılında 261 uçakla 108 ülkede 261 noktaya uçuş yaparken bu sayı 2021 yılında 373 uçakla 128 ülkede 328 noktaya çıktı. Havayolu şirketi 2021 yılı 11 aylık dönemde 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

İLKER AYCI'YA JAPONYA DEVLET NİŞANI

2021 yılında büyük bir başarı ivmesi yakalayan Türk Hava Yolları bu dönemdeki başarıları ödüllendirildi. Havayolu şirketi pandemi döneminde, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından gerçekleştirilen "APEX Health Safety" değerlendirmesinde en yüksek statü olan 'Diamond' seviyesinde sınıflandırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise 'CEO Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü. Aycı ayrıca Japonya İmparatoru tarafından devlet nişanı ile onurlandırıldı.


THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı
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Mehmet İlker Aycı, Türk Hava Yolları, Havacılık, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY 2021'de uçak filosunu genişletti; 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı - Son Dakika
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