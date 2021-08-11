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THY 2021'nin ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ile tamamladı - Son Dakika

THY 2021'nin ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ile tamamladı

11.08.2021 16:25
THY 2021'nin ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ile tamamladı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen koronavirüs salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı.

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen koronavirüs salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, global havacılık sektörünün tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktığı hatırlatıldı.

İkinci çeyrek verilerinin paylaşıldığı açıklamada, "THY, bu zorlu dönemde COVID-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı. Ortaklığımızın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 düşmüş ve yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelirin yüzde 43'ünü oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde139 artış göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Kriz nedeniyle şirketin maliyet azaltıcı tedbirler aldığına dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kovid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen ortaklığımız maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel kar elde etmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artış göstererek 637 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 11,6 puan artarak yüzde 29,3 olmuştur. Bu dönemde ortaklığımız 579 milyon dolar FAVÖK elde etmiştir. Yolcu kapasitemizin 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 oranında gerilediği 2021 yılının ikinci çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 8,2 milyon yolcu taşınmıştır. THY, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırmıştır. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine diğer karlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleşmiştir."

THY filosu

Açıklamada, dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosunun haziran sonu itibarıyla 239'u dar gövde, 107'si geniş gövde ve 26'sı kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçaktan oluştuğu belirtildi.

THY'nin 2020 yılı boyunca Avrupa'nın en fazla uçan havayolu şirketi olduğu belirtilen açıklamada, "THY, 2021 yılının ilk yarısında da bu başarısını korumuştur. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çevirmiş ve filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo'nun hizmetine açmıştır. 2021 yılının Haziran ayı verilerine göre ortaklığımız kargo pazarında rekor kırarak, dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı olmuştur." denildi.

İştirakleri ile birlikte THY'nin yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız, bugün eşsiz uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam etmektedir. Salgının sona ermesi ile havacılığın yeniden yükseliş sürecinde Ortaklığımız, sektörümüzün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandıracak, ülkemiz ve sektörümüz için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle sürdürecektir."

Türk Hava Yolları, Havacılık, dolar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY 2021'nin ikinci çeyreğini 114 milyon dolar esas faaliyet karı ile tamamladı - Son Dakika


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