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THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti - Son Dakika

THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti

03.10.2021 18:24
THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2021 yılında 59 bin 534 evcil hayvanı uçaklarda misafir ettiklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2021 yılında 59 bin 534 evcil hayvanı uçaklarda misafir ettiklerini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından evcil hayvan taşımacılığına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evcil hayvan dostlarımıza daha iyi hizmet vermek için İstanbul Havalimanı'nda özel kontuar açtığımızı biliyor musunuz? 2021 yılında şimdiye kadar 59 bin 534 evcil hayvan dostumuzu uçaklarımızda misafir ettik. Süreçlerimizi daha da iyileştirmek için canla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti - Son Dakika


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