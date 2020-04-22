THY 23 Nisan'a özel uçuş yapacak - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir uçuş gerçekleştirecek. Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan yarın 09.00'da kalkacak TK-1920 sefer sayılı uçak havada 23 Nisan'a özel olarak iz bırakacak.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda şöyle denildi:

"60 bin kişiyi aşkın Türk Hava Yolları ailesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş gerçekleştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olarak sizleri yarın saat 09.00'daki TK-1920 sefer sayılı gökyüzünde iz bırakacak uçuşumuzu canlı hava trafiği izleme sitesi Flightradar24 üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Bu anlamlı uçuş için hazırlamış olduğumuz reklam filmimizi de yarın saat 19.20'de sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız".

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