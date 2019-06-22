Son Dakika Haberleri: THY 24 ilave sefer koydu
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THY 24 ilave sefer koydu

1 saat önce

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı.

THY 24 ilave sefer koydu, System.String[]
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından " İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı. (Fotoğraflı)


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
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