Son Dakika Haberleri: Thy, 26 Ocak'ta Süleymaniye Seferlerine Başlıyor

Thy, 26 Ocak'ta Süleymaniye Seferlerine Başlıyor

2 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde 25 Ocak itibariyle uçuş yasağının kaldırılacağına yönelik açıklamasının ardından THY, 26 Ocak'ta bu şehire seferlere başlayacak.

Thy, 26 Ocak'ta Süleymaniye Seferlerine Başlıyor, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde 25 Ocak itibariyle uçuş yasağının kaldırılacağına yönelik açıklamasının ardından THY,  26 Ocak'ta  bu şehire seferlere başlayacak.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, " İstanbul – Süleymaniye – İstanbul seferlerimiz haftada 7 frekans olarak planlanmış olup, 26 Ocak 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır" denildi. Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM kapsamında 29 Eylül 2017 tarihinde Erbil ve Süleymani'ye havalimanları uluslararası trafiğe kapatılmıştı. İlk uçağın  26 Ocak saat 00.45'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkması planlanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

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