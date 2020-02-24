THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti - Son Dakika
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THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti.

THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti, System.String[]

TÜRK Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a  günlük yapılan sefer sayısı da  2'ye düşürüldü.

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu. Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken,  bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi.


Türk Hava Yolları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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