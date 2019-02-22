THY, 28 binden fazla kişiyi İstanbul'da ağırladı
1 saat önce
Türk Hava Yolları, 2017 yılında başlattığı "Stopover" projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcuyu, İstanbul'un eşsiz güzellikleri ile buluşturdu.
Türk Hava Yolları, 2017 yılında başlattığı "Stopover" projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcuyu, İstanbul'un eşsiz güzellikleri ile buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:50
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