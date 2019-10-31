THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nı kazananlara ödülleri takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nı kazananlara ödülleri takdim edildi.
EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?