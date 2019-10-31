THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu
6 saat önce
Törenden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Törenden görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.
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