Son Dakika Haberleri: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu
Son Dakika Güncel THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu

6 saat önce

Törenden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

Törenden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Çavuşoğlu

Türk Hava Yolları, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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