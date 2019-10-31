Son Dakika Haberleri: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı
Son Dakika Güncel THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

6 saat önce

Törenden görüntüler THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.

Törenden görüntüler

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:39 Kaynak: AA
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