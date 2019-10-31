Son Dakika Haberleri: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk
Son Dakika Güncel THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk

6 saat önce

Törenden görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Törenden görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk

Türk Hava Yolları, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:43 Kaynak: AA
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