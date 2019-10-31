THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk
6 saat önce
Törenden görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:43 Kaynak: AA
Törenden görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
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