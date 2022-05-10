THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı - Son Dakika
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THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

10.05.2022 18:17
THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

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Türk Hava Yolları, Kırgızistan, Hırvatistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı - Son Dakika


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