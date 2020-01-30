THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor - Son Dakika Dünya

THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor

6 saat önce

THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor

THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayısında düşüş yaşadığı Çin seferlerini azaltma kararı aldı.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltılacağı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:34 
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