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THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor
6 saat önce
THY, 5-29 Şubat arası Çin'e sefer sayısını düşürüyor
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayısında düşüş yaşadığı Çin seferlerini azaltma kararı aldı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:34
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