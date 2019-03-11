Son Dakika Haberleri: THY 6 Nisan'da Taşınıyor

THY 6 Nisan'da Taşınıyor

2 saat önce

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da taşınıyor.

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu. THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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