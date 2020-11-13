THY 65 yaş üstü yolcularla ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

THY 65 yaş üstü yolcularla ilişkin açıklama yaptı

13.11.2020 15:04
THY 65 yaş üstü yolcularla ilişkin açıklama yaptı, System.String[]

Türk Hava Yolları 65 yaş üstü yolcular için resmi sitesinden açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları 65 yaş üstü yolcular için resmi sitesinden açıklama yaptı. Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü yolcuların bilet iadesi yapılabileceği belirtildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yolcularımıza getirilen sokağa çıkma istinaden sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirlere varışlı, çıkışlı olarak bileti düzenlenen ve kısıtlama nedeniyle seyahatini gerçekleştiremeyecek olan yolculara verilen ilave haklar tanındı. 65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz. Diğer haklarınız orijinal bilet kuralları ve mevcut yayınlar çerçevesince uygulanacaktır. İade talepleri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ve inerline uçuşlar için ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

THY 65 yaş üstü yolcularla ilişkin açıklama yaptı

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY 65 yaş üstü yolcularla ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


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