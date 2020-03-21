THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK - Son Dakika

THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

6 saat önce

Haber: İbrahim YILDIZ / Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK, System.String[]

Haber: İbrahim YILDIZ/

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve  üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.


Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:27 Kaynak: DHA

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