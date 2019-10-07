THY 700 yeni kabin memuru alacak
1 saat önce
Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilanını duyurdu.
Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilanını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01
Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar... İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak