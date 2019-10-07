Son Dakika Haberleri: THY 700 yeni kabin memuru alacak
Son Dakika Ekonomi THY 700 yeni kabin memuru alacak

THY 700 yeni kabin memuru alacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilanını duyurdu.

THY 700 yeni kabin memuru alacak, System.String[]

Türk Hava Yolları, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle kadın kabin memuru alımı ilanını duyurdu.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01 
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