THY 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU - Son Dakika

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Türk Hava Yoları(THY), koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

THY'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle: