THY 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU - Son Dakika
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THY 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU

6 saat önce

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHATürk Hava Yoları(THY), koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

THY 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU, System.String[]

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Türk Hava Yoları(THY), koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

THY'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır."


Türk Hava Yolları, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:29 Kaynak: DHA
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