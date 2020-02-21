THY, ABD'deki 10'uncu noktası Newark biletlerinin satışına başladı

Türk Hava Yollar(THY) 25 Mayıs'ta uçmaya başlayacağı ABD'deki 10'uncu uçuş noktası Newark'a bilet satışlarına başladı.

Türk Hava Yolları'nın en önemli yolcu pazarları arasında ABD'ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. THY şu an ABD'de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçuyor. THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark'a da 25 Mayıs'ta uçmaya başlayacak. THY, ABD'deki 10'uncu uçuş noktası Newark seferlerine yönelik bir kampanya düzenledi. Türk Hava Yolları, "Newark Liberty Havalimanı'na hem economy hem de business class'ta avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş biletinizi hemen alabilirsiniz. 599 dolar'dan başlayan fiyatlarla 25 Mayıs 2020'den itibaren uçma şansını kaçırmayın" duyurusunu yaptı.

THY KAMPANYANIN KURAL VE KOŞULLARINI ŞÖYLE DUYURDU:

"Kampanya, 19 Şubat 2020 – 11 Mart 2020 tarihleri arasında satın alınan ve seyahat tarihleri 25 Mayıs 2020 – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Economy Class biletlerde 1 Temmuz 2020 – 31 Ağustos 2020 seyahat tarihlerinde geçerli değildir.

Kampanya, İstanbul çıkışlı Newark Liberty Havalimanı Economy ve Business Class gidiş dönüş biletler için geçerlidir.

Business Class biletlerde biletin alındığı günden 30 gün sonrasında, Economy Class biletlerde 7 gün sonrasında uçuşa izin verilmektedir.

Business Class biletlerde rezervasyondan sonra en geç 3 gün, Economi Class biletlerde 2 gün içerisinde biletleme gerçekleştirilmelidir.

Yolcuların en fazla kalış süresi Business Class için 12 ay, Economy Class sınıfı için 3 aydır.

Kampanya kapsamında Business Class yolcular destinasyonda en az 6 gün geçirmeli ya da bir pazar günü geçirip dönüş yapmalıdır.

Kampanya kapsamında Economy Class yolcular destinasyonda en az 3 gün geçirmeli ya da bir pazar günü geçirip dönüş yapmalıdır.

İlgili kampanya kapsamında değişikliğe ve iadeye izin verilmemektedir.

Havalimanı vergileri, servis ücretleri ve yakıt ücretleri ücrete dahildir.

Promosyonlu bilet fiyatları günlük döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir.

Promosyon biletler, sınırlı koltuk kapasitesi nedeniyle uygunluğa tabidir ve sınırlı bir süre içinde kullanılabilir.

İlgili promosyon yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli uçuşlarda geçerlidir. Türk Hava Yolları (codeshare) uçuşlarında, Star Alliance ortak hava yolu uçuşlarında ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

Türk Hava Yolları, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Türk Hava Yolları, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

Rotalara ve tarihlere ek kısıtlamalar uygulanabilir.

Türk Hava Yolları'nın online kanallarından ve çağrı merkezinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."

- İstanbul