THY ailesine yeni uçak tipleri katılacak
35 dakika önce
THY filosunda haziran ayında Boeing 787 tipi uçak katılacak.
THY
filosunda haziran ayında Boeing
787 tipi uçak katılacak. Gelecek yılın Mart ayında da Airbus A350 gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:00
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