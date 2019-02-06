Son Dakika Haberleri: THY ailesine yeni uçak tipleri katılacak

THY ailesine yeni uçak tipleri katılacak

35 dakika önce

THY filosunda haziran ayında Boeing 787 tipi uçak katılacak.

THY ailesine yeni uçak tipleri katılacak, System.String[]
THY filosunda haziran ayında Boeing 787 tipi uçak katılacak. Gelecek yılın Mart ayında da Airbus A350 gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:00 

Ekonomi
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