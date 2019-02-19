THY, Alman KOBİ'leri uçuracak!
10 dakika önce
THY, Almanya KOBİ'ler Birliği'yle niyet bildirgesi imzaladı.
THY, Almanya KOBİ'ler Birliği'yle niyet bildirgesi imzaladı. Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:15
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