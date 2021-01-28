THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi - Son Dakika

THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi

28.01.2021 14:15
THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.

Türk Hava Yolları, Almanya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi - Son Dakika


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