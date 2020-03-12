THY Amerika uçuşlarına devam ediyor - Son Dakika
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THY Amerika uçuşlarına devam ediyor

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, korona virüs tehlikesi nedeniyle Avrupa'dan Amerika'ya yapılacak seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı.

THY Amerika uçuşlarına devam ediyor, System.String[]

ABD Başkanı Trump, korona virüs tehlikesi nedeniyle Avrupa'dan Amerika'ya yapılacak seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı. Trump'ın açıkladığı listede Türkiye yer almazken, Türk Hava Yolları'nın Amerika'nın 9 noktasına uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.


ABD Başkanı Trump, korona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün Avrupa'dan ABD'ye geldiğini savunan Trump, bu nedenle seyahat kısıtlaması kararı aldıklarını duyurdu. ABD'nin seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak bilinen Avrupa ülkelerinin tamamı yer aldı. Türkiye ise seyahat kısıtlamasına dahil edilmedi.


Türk Hava Yolları'nın ABD'nin 9 noktasına gerçekleştirdiği uçuşları, sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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