THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı - Son Dakika

THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı

26.04.2021 16:09

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Masel, Cenevre ve Lyon'u da ekledi.

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Masel, Cenevre ve Lyon'u da ekledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde yeni direkt dış hat uçuşlarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ATO'daki toplantıda, Ankara'yı tüm dünyaya bağlamanın kendi üzerlerinde bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, havacılık ve buna bağlı olarak turizm ve hizmet sektöründe açtığı büyük yaralara herkesin şahit olduğunu dile getiren Aycı, "Tüm havalimanlarının aksine, başkent Ankara'mızın havalimanı, 2019'daki uçuş sayısından geriye gitmeyerek, yeni seferlerle salgın öncesinin yüzde 30 daha üzerinde kapasiteyle uçuş ağına sahip olacak." dedi.

Aycı, THY'nin 22 Nisan'da 700'den fazla günlük uçuşa imza atarak en yakın takipçisi Lufthansa ile arasındaki farkı 2 katından fazlaya çıkararak, Avrupa'da ayrı bir rekora imza attığını ifade etti.

Direkt uçuşlar 22 dış hat ve haftalık 56 frekansa yükseldi

ATO ile son yıllarda yürüttükleri çalışmalarla yurt dışına direkt uçuş sayılarını yükselttiklerini belirten Aycı, şunları kaydetti:

"Bu yaz itibarıyla 22 dış hat ve haftalık 56 frekansa kavuşmuş olacağız. Başkentimizi merkez alarak kanatlarımızı açmaya devam ediyoruz. Önce tüm Anadolu üzerine şimdi de yurt dışına kanat açıyoruz. AnadoluJet tarafından icra edilecek bu seferler, Anadolu'da ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızı, iş insanları, turistleri, herkesi birbirine bağlayacak. Almanya'da 8 farklı şehir, Avusturya, Danimarka, İsveç, Fransa'da 2 farklı şehir, İngiltere, Azerbaycan, Irak, Hollanda, İran, Ukrayna, İsviçre'de 2 farklı şehir olmak üzere AnadoluJet ayrıcalıklarıyla başkentten direkt uçuşlar yapılacaktır. Bu şehirler arasında 8 yeni yurt dışı noktasını da ifade etmek istiyorum. Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Basel, Cenevre ve Lyon, Ankara ile bu yıl ilk kez direkt uçuşlarla buluşmuş olacak."

Aycı, yeni destinasyonların, Ankara'nın özellikle hizmet, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi alanlarına katkı vereceğini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerinden talep ettiği uçuş noktalarını da en yakın zamanda açmak istediklerini dile getiren Aycı, "Bunları da açmak boynumuzun borcudur. Çok yakın zamanda bu uçuşların başlamasını burada sizinle beraber bu müjdeyi yine Ankara'mıza ve Türkiye'ye duyurmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşılarının dünyada dağıtılması konusuna da değinen Aycı, "Ben inanıyorum ki yakın zamanda ülkemin milli aşılarının da devreye girmesiyle Türkiye, dünyadaki bu adaletsizliğe ve ahlaksızlığa da göğüs geren ve karşı koyan ülkelerin başında gelecektir. Yine tüm dünyaya Türkiye örnek olacaktır. Türkiye'nin milli aşılarını gerek yurt içinde dört bir yana gerekse tüm dünyaya, mazlumlara taşımak için THY ailesi olarak sabırsızız." dedi.

"Turkish Cargo yüzde 82,2 dolulukla uçuyor"

Aycı, Turkish Cargo'nun, dünyada kargo taşımacılığının azaldığı bir dönemde yüzde 17 büyüdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Pazar payımızı ilk 3 ayda yüzde 4,7'lerden 5,2'ye çıkartarak dünyada 5. sıraya yükseldik. Dünyada kargoda şirketler, yüzde 63,4 dolulukla uçarken, biz yüzde 82,2 dolulukla uçuyoruz. Kapasiteyi, planlama, kaynakları verimli kullanma ve dünyada aşı pazarındaki, tıbbi malzeme pazarındaki taşıma payımızı da global olarak yüzde 8'e getirdik. Tıbbi malzeme ilaç ve aşı taşımalarında da dünyanın en öncü şirketlerinden biri olduk."

Aycı, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü vesilesiyle de Türk pilotlarını tebrik etti.

"Uçuşlarımızı canlandırmak istedik, THY bu isteğimize sessiz kalmadı"

Gürsel Baran da ATO'nun gayretleriyle 2019'da THY'nin Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşlarının 18 dış hat ve 46 frekansa yükseldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi sürecinde sıkıntılar yaşıyoruz, THY bu süreci en az hasarla atlatan hava yollarının başında geldi. Kargo hizmetinde çok öne çıktı. Ankara'daki medikal sektörü çok faydalandı. Salgın olsa da yaşam devam ediyor. Uçuşlarımızı canlandırmak istedik, THY bu isteğimize sessiz kalmadı. THY'nin en önemli markalarından AnadoluJet, Ankara'yı ülkemizin her tarafına bağlıyor. AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda merkez yapma gayreti içindeyiz. Bugün açıklanan uçuşlardan dolayı da gayreti geçen herkese teşekkür ederim."

Baran, Ankara'nın ihracatını, müteahhitlik hizmet gelirlerini artırmak, sağlık ve kongre turizminde gelişmesini sağlamak için direkt uçuşların önemli olduğuna işaret ederek, bu açıdan katma değer sağlayacak Almatı, Aşkabat, Bişkek, Taşkent, Kahire, Amman, Beyrut ve Erbil'e direkt uçuşlar konulmasını istedi.

AnadoluJet Başkanı Said Şamil Karakaş'ın da katıldığı toplantıda konuşmaların ardından Baran, Aycı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı
THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı
THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı
THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı

Türk Hava Yolları, Amsterdam, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı - Son Dakika Ekonomi


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