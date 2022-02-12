Üye Girişi
THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

12.02.2022 16:30
THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da kutlandı.

Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da kutlandı.

Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yapılan törene, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, THY'nin Yunanistan'dan Sorumlu Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, Eleftherios Venizelos Havalimanı İletişim ve Pazarlama Direktörü Ioanna Papadopulu ile Türk ve Yunan davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Özügergin, THY'nın ilk yurt dışı seferinin Atina'ya yapılmasının nedeninin sadece coğrafi yakınlık olmadığını vurgulayarak "Türk ve Yunan halkları birbirlerinin topraklarını ziyaret etmek istedi, eski dostları kucaklamak istedi." dedi.

Akkaynak da 75. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gururla söyleyebilirim ki hiç kesintiye uğramadı. Umarız benzer kutlamaları daha nice yıllar yaparız." diye konuştu.

Papadopulu ise THY'nin Eleftherios Venizelos Havalimanı için en iyi partnerlerinden biri olduğunu vurguladığı konuşmasında, geçen süreçte artan yolcu sayısına dikkati çekerek "Bir gelişme ve büyüme hikayesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Etkinlik, kutlama pastasının kesilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı
THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, Yunanistan, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement