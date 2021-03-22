THY Avrupa'da ilk sıradaki yerini koruyor - Son Dakika

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 15- 21 Mart tarihleri arasındaki verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) günlük 670 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. THY'yi Fransız Havayolları Air France takip ederken, Pegasus Havayolları ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

EUROCONTROL tarafından açıklanan verilere göre belirli tarihler arasında tüm havayollarının Avrupa hava sahasında 2019 yılının aynı dönemine göre 125 bin 160 uçuş eksik yapılarak 68 bin 323 uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken, bir önceki hafta verilerine göre uçuşlarda yüzde 4 oranında artış görüldü. 15-21 Mart tarihleri arasında THY günlük ortalama 670 uçuş ile listenin ilk sırasındaki yerini korudu. THY'yi 362 uçuşla Fransız Havayolları Air France takip ederken Pegasus Havayolları 285 uçuşla listenin üçüncü sırasında yer alırken, Alman Havayolu şirketi Lufthansa ise 273 uçuşla dördüncü sırada yer aldı.

- İstanbul