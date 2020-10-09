THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi
09.10.2020 19:19
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Khimki takımına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları beklendiği için müsabaka yarına alındı.
Rus ekibi, basketbolcular Greg Monroe ile Maxim Barashkov'a yapılan ilk Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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