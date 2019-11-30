Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Larkin
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THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Larkin

6 saat önce

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Larkin, System.String[]

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendiği mücadelede 53 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP unvanını elde etti.

Karşılaşmada 49 sayı kaydeden ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.

Larkin'i 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Nikola Milutinov, 29 verimlilik puanıyla Valencia'dan Bojan Dubljevic takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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