Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas

6 saat önce

Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, System.String[]

Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloukas, Fenerbahçe Beko'nun Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 107-102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sloukas'ı 37 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve 33 verimlilik puanıyla Panathinaikos'tan Tyrese Rice izledi.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi
Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]