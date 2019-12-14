THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

6 saat önce

Khimki forması giyen ABD'li basketbolcu Devin Booker, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu, System.String[]

Khimki forması giyen ABD'li basketbolcu Devin Booker, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki'nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX'tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Avrupa, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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