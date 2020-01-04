THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Panathinaikoslu Calathes - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Panathinaikoslu Calathes - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Panathinaikoslu Calathes

7 saat önce

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos'da forma giyen Nick Calathes oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Panathinaikoslu Calathes, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos'da forma giyen Nick Calathes oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos'un deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 106-102 mağlup ettiği karşılaşmada 40 verimlilik puanıyla oynayan Calathes, 17. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Yunan oyun kurucu, karşılaşmada 22 sayı, 17 asist ve 6 ribauntluk performans sergileyerek bu sezon ikinci, kariyerinde ise altıncı kez bu unvana layık görüldü.


Mücadeleyi 25 sayı ve 16 ribauntla tamamlayan Calathes'in takım arkadaşı Konstantinos Mitoglou 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun konuk olduğu Olympiakos'u 96-87 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 3 asist, 2'şer ribaunt ve top çalmayla oynayan sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Nando de Colo ise 31 verimlilik puanıyla MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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