THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Shane Larkin - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Shane Larkin - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Shane Larkin

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Shane Larkin, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, 18. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 26 sayı, 5 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Baskonia'nın Fenerbahçe Beko'ya evinde 79-65 yenildiği karşılaşmada 21 sayı ve 7 ribauntluk performans sergileyen Tornike Shengelia ise 37 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. Gürcü basketbolcu en yüksek verimlilik puana ulaşan oyuncu olsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

CSKA Moskova forması giyen Mike James, Bayern Münih'i 84-77 yendikleri karşılaşmada 32 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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