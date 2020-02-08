THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney

6 saat önce

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney, System.String[]

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, Barcelona'nın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Barcelona, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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