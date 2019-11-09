Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Barcelona'dan Cory Higgins
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Barcelona'dan Cory Higgins

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Barcelona'dan Cory Higgins

7 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşılaştığı Litvanya'dan Zalgiris Kaunas'ı 93-86 mağlup ettiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Higgins, MVP unvanına layık görüldü.

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Barcelona'dan Cory Higgins, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşılaştığı Litvanya'dan Zalgiris Kaunas'ı 93-86 mağlup ettiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Higgins, MVP unvanına layık görüldü.


ABD'li sporcu, mücadeleyi 27 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.


Bir diğer İspanyol Ekibi Valencia forması giyen Jordan Loyd, haftayı 41 verimlilik puanıyla lider kapatmasına rağmen takımının deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-80 mağlup olması nedeniyle haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 27 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.


Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin, takımının konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 86-67 yendiği karşılaşmadaki 24 sayı, 3 asist, 6 ribauntlık performansıyla 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en değerli oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Zalgiris Kaunas, Barcelona, Litvanya, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:05 
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