Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın MVP'leri Calathes ve Sikma
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın MVP'leri Calathes ve Sikma - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın MVP'leri Calathes ve Sikma

6 saat önce

Panathinaikos'tan Yunan basketbolcu Nick Calathes ve ALBA Berlin'den ABD'li Luke Sikma, THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın MVP'leri Calathes ve Sikma, System.String[]

Panathinaikos'tan Yunan basketbolcu Nick Calathes ve ALBA Berlin'den ABD'li Luke Sikma, THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.

Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez "double-double" yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin'in galibiyetine katkı sağladı.

Türk Hava Yolları, Panathinaikos, ALBA Berlin, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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