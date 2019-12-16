THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. kez çift maç haftası olacak. Ligde 14. hafta maçları yarın ve 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak. THY Arupa Ligi'nde 15. hafta müsabakaları ise 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri yapılacak.



Ligde 14 ve 15. hafta maçlarının programı şöyle (TSİ):



14. hafta:



Yarın:



20.00 Zenit (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)



21.00 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes



22.00 Real Madrid (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)



22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko



23.00 Barcelona (İspanya) - ASVEL (Fransa)



23.00 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)



18 Aralık Çarşamba:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız Mts (Sırbistan)



22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)



22.00 Olympiacos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)



15. hafta:



19 Aralık Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit



22.05 Maccabi FOX - Panathinaikos



22.45 AX Armani Exchange Milan-Valencia



23.00 Baskonia - Real Madrid



20 Aralık Cuma:



20.00 Khimki - Zalgiris



20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova



21.00 Kızılyıldız Mts - Olympiacos



22.30 Bayern Münih - Barcelona



22.45 ASVEL - ALBA Berlin



