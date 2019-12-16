THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. kez çift maç haftası olacak.

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THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. kez çift maç haftası olacak. Ligde 14. hafta maçları yarın ve 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak. THY Arupa Ligi'nde 15. hafta müsabakaları ise 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri yapılacak.


Ligde 14 ve 15. hafta maçlarının programı şöyle (TSİ):


14. hafta:


Yarın:


20.00 Zenit (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)


21.00 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes


22.00 Real Madrid (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)


22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko


23.00 Barcelona (İspanya) - ASVEL (Fransa)


23.00 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)


18 Aralık Çarşamba:


20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız Mts (Sırbistan)


22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)


22.00 Olympiacos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)


15. hafta:


19 Aralık Perşembe:


20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit


22.05 Maccabi FOX - Panathinaikos


22.45 AX Armani Exchange Milan-Valencia


23.00 Baskonia - Real Madrid


20 Aralık Cuma:


20.00 Khimki - Zalgiris


20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova


21.00 Kızılyıldız Mts - Olympiacos


22.30 Bayern Münih - Barcelona


22.45 ASVEL - ALBA Berlin


Türk Hava Yolları, Aralık, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:53 
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