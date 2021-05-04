THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

Çeyrek finalde Zenit'i eleyen Barcelona ile Bayern Münih 'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan , yarı finalde rakip oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu