THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, Köln'de düzenlenecek

Türkiye 'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı 18 takımlı Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 1 Ekim'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin geçen sezon da Köln'de düzenlenmesi planlanmış ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon iptal edilmişti.

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