THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Mickey ve Polonara

Khimki'nin ABD'li basketbolcusu Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan basketbolcusu Achille Polonara, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Khimki'nin ABD'li basketbolcusu Jordan Mickey ve TD Systems Baskonia'nın İtalyan basketbolcusu Achille Polonara, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında 36'şar verimlilik puanına ulaşan Mickey ve Polonara, kariyerlerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu. Mickey, uzatmada 87-85 kazandıkları ASVEL karşılaşmasında 28 sayı, 9 ribaunt, 3 asist üretti. Polonara ise takımının konuk olduğu Panathinaikos OPAP'ı 97-82 yendiği maçta 22 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla oynadı.

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